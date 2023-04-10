На Вологодчине станет больше кукурузных полей

В Вологодской области в последние 10 лет успешно выращивают кукурузу на силос. Теплолюбивая культура вполне может расти и в северных широтах. Расширение посевов сдерживалось недостаточной скороспелостью. Однако, в последние годы появились новые раннеспелые гибриды кукурузы, пригодные для выращивания в северных регионах.

Кукуруза выращивается Грязовецком, Вологодском, Шекснинском округе - в центральной части региона. С 2021 года эту кормовую культуру решили выращивать и в Великоустюгском округе, а в прошлом году — в Тотемском.

Площадь в сельхозпредприятиях варьируется от 100 до 1200 га. В прошлом году кукуруза занимала уже 4,4 тысяч га. Средняя урожайность зеленой массы кукурузы по области составила 274 ц/га.

«Для роста молочной продуктивности наши хозяйства ищут пути увеличения урожайности кормовых культур, переваримости кормов, повышения содержания обменной энергии, то есть всего того, что может привести к улучшению поедаемости кормов, увеличению удоев и улучшению экономических показателей сельскохозяйственных предприятий. В качестве одной из перспективных кормовых культур на Вологодчине становится кукуруза», — рассказал начальник Департамента сельского хозяйства области Сергей Поромонов.

Кукурузный силос отлично подходит для кормления молочных коров и является одним из лучших молокогонных видов кормов.

«В 2023 году планируется увеличение площадей под кукурузой на одну тысячу гектаров. Расширяет площади посева и географию распространения «царицы полей» ООО «Устюгмолоко». Для этого хозяйство приобрело всю линейку техники для посева и ухода в период вегетации. Впервые кукуруза будет посеяна на территории Тарногского округа», — резюмировал Сергей Поромонов.