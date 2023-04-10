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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:40

В Череповце сокращается население

В Вологде остается примерно на одном уровне
Евдокия САХАРОВА

Вологодский научный центр РАН рассказал, почему в Череповце снижается количество людей. Прогноз Минэкономразвития, Вологдастата и информации от крупных промышленных предприятий города, оказался печальным: к 2025 году население города металлургов сократится до 300 тысяч человек, а к 2035 году - до 275 тысяч.

Причиной называют высокие показатели смертности и отрицательнаую миграцию. Как выяснилось, череповчане любят свой город, но не хотят, чтобы в нем жили их дети.

Снижение численности населения города, где треть - пенсионеры, негативно сказывается на привлекательности города для инвесторов. Перед властями стоит серьезная задача - увеличить численность населения и вернуться к значению 315000 за 12 лет. Помогут в этом многомиллионные федеральные программы. Город должен стать привлекательным для отдыха и для учебы, в нем должно быть приятно жить.