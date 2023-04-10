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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:28

В Череповец приехали новые трамваи "Львенок"

На маршруты они выйдут в конце апреля
Евдокия САХАРОВА

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповец в выходные пришла очередная партия трамваев «Львёнок» по федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Вагоны уже разгрузили, но необходимо оформить документы и присвоить трамваям номера. На маршрутах череповчане увидят их в конце апреля.

«Как и все новые вагоны, они полностью оснащены: в каждом есть кондиционер, вайфай, электронные табло, купюроприемник для оплаты проезда наличными, по семь валидаторов и зарядка для телефонов. На линию все новые вагоны выйдут в конце апреля», — сообщила пресс-секретарь «Электротранса» Татьяна Яковлева.

Новые трамваи город получил по федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».