В Вологде учат волонтеров ухаживать за ранеными

Фото: Департамент здравоохранения Вологодской области ВКонтакте.

7 апреля на базе БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» стартовала программа профессионального обучения и повышения квалификации младшего медицинского персонала и волонтеров «Общий уход за пострадавшими и ранеными». Слушатели курсов получат навыки перемещения, транспортировки и сопровождения пострадавших или раненых, а также оказания общего ухода за пациентами.

Программа обучения рассчитана на 18 часов. В нее включены аудиторная и самостоятельная учебная работа. Форма обучения – очно-заочная, с обучающим симуляционным курсом.

Как заверяют организаторы, материально-техническая база областного медколледжа имеет все необходимое для получения умений и навыков. Слушателями курса на начальном этапе стали 10 волонтеров. По итогу обучения будет проведена итоговая аттестация и вручены сертификаты.