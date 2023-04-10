В Череповце предприниматель ради мини-рынка вырубил березы

Горожане беспокоятся и за оставшиеся деревья. Фото: Марина Белодонова, "Деревья Череповца".

В Череповце снова падают деревья: предприниматель попытался вырубить березовую аллею около досугового центра «Победа». Информация появилась в группе добровольцев - защитников зеленых насаждений "Деревья Череповца".

Благодаря неравнодушным людям удалось спасти пять берез. Остальные были вырублены. Как оказалось, предприниматель намерен разместить здесь рынок. По факту незаконной вырубки началась проверка и комитетом охраны окружающей среды, и прокуратурой. Сам предприниматель обвинил городских чиновников в экстремизме.

На месте оперативно появился экскаватор, а стволы были вывезены.

Организация по защите живых насаждений «Деревья Череповца» предложила устроить бойкот "неэкологичному" бизнесу - не покупать товары на этом мини-рынке.

Как известно, Череповец второй год подряд остается на втором месте печального рейтинга самых грязных городов России. Об этом говорится в отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.