В Вологде появится свечной заводик для СВО

Фото: ВКонтакте, Благотворительный фонд «Времена года»

В Вологодской области изготовят 13 тысяч свечей для СВО. Это будут хозяйственные парафиновые свечи. Для их изготовления понадобится тонна материала.

Общественники из Череповца запустят свечной заводик в Вологде.

На проект «Мамин огонек» благотворительный фонд «Времена года» выиграл субсидию правительства региона.

Вот что сообщила глава фонда Наталия Волкова: «Сейчас многие делают блиндажные свечи. А мы купим станок, который делает хозяйственные свечи. Летом блиндажная свеча не подходит: от нее много жара, летом нужны бытовые свечи. Их изготовят волонтеры. Для людей с ограничениями по здоровью проведем мастер-классы, они распишут свечи, напишут пожелания бойцам. Задействуем матерей и жен участников спецоперации, раз в месяц будем проводить встречи, чаепития. Наша организация зарегистрирована в Череповце, но производство организуем в Вологде».

Согласно заявке, проект стартует в июле и продлится до 31 марта 2024 года. Из областного бюджета фонду предоставлено 598 тысяч рублей, всего на реализацию потребуется более 1,169 млн рублей. .

Всего 30 млн рублей получат вологодские общественники, всего на конкурс общественники предоставили 168 заявок, после проверки 154 были направлены на экспертную оценку членам комиссии.

Фонд "Времена года" создан для поддержки инвалидов, их семей и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.