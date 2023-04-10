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НовостиСпорт10 апреля 2023 6:53

Баскетболистки вологодской команды «Чеваката» вырвали победу у «Динамо-фарм»

Матч завершился с перевесом в 3 очка в пользу «пчелок»
Источник:kp.ru
Фото: "Чеваката" ВКонтакте.

Фото: "Чеваката" ВКонтакте.

Баскетболистки вологодской команды «Чеваката» победили «Динамо-фарм» в первом полуфинальном матче суперлиги. Игра проходила на равных. И лишь в третьей четверти вологжанки выиграли с перевесом в 3 очка и больше не отдавали инициативу. Встреча завершилась со счетом 65:62.

Матч прошел 9 апреля в Курске.

Самыми результативными стали вологжанки: Есения Магжанова - 15 очков; 13 очков - Алина Замараева, 10 очков - Анастасия Сущик.

Ответный полуфинальный матч пройдет 13 апреля во Дворце спорта «Вологда».