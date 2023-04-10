Баскетболистки вологодской команды «Чеваката» вырвали победу у «Динамо-фарм»

Фото: "Чеваката" ВКонтакте.

Баскетболистки вологодской команды «Чеваката» победили «Динамо-фарм» в первом полуфинальном матче суперлиги. Игра проходила на равных. И лишь в третьей четверти вологжанки выиграли с перевесом в 3 очка и больше не отдавали инициативу. Встреча завершилась со счетом 65:62.

Матч прошел 9 апреля в Курске.

Самыми результативными стали вологжанки: Есения Магжанова - 15 очков; 13 очков - Алина Замараева, 10 очков - Анастасия Сущик.

Ответный полуфинальный матч пройдет 13 апреля во Дворце спорта «Вологда».