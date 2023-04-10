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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:41

В Великом Устюге уровень воды в Сухоне продолжает подниматься

Ниже по течению - ледяной затор
Иван Чухнин

В Великоустюгском районе продолжается подъем воды: ниже райцентра образовался затор. Местами вода зашла на участки и размывает дороги.

У поселка Сулимский будет дежурить транспорт для перевозки людей через образовавшуюся водную преграду.

Накануне сообщалось, что школьники, которые проживают в Сулинской, Рогозинино, Маринино, Коромыслово, Дымково и ДРП переведены на дистанционное обучение. Эти населенные пункты частично отрезаны водой от города.

Подтоплены такие населенные пункты, как Сывороткино и Федоровская.

Так выглядела воскресная набережная Великого Устюга. Александр Кузьмин, ВКонтакте.

Так выглядела воскресная набережная Великого Устюга. Александр Кузьмин, ВКонтакте.