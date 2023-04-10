В Великом Устюге уровень воды в Сухоне продолжает подниматься

В Великоустюгском районе продолжается подъем воды: ниже райцентра образовался затор. Местами вода зашла на участки и размывает дороги.

У поселка Сулимский будет дежурить транспорт для перевозки людей через образовавшуюся водную преграду.

Накануне сообщалось, что школьники, которые проживают в Сулинской, Рогозинино, Маринино, Коромыслово, Дымково и ДРП переведены на дистанционное обучение. Эти населенные пункты частично отрезаны водой от города.

Подтоплены такие населенные пункты, как Сывороткино и Федоровская.