Собака упала в четырехметровый колодец на череповецкой улице

Фото: Спасательная служба Череповца.

В Череповце спасатели выезжали спасать животное. Маленькая собака провалилась в канализационный колодец. Люк оказался сдвинут и животное попало в ловушку, которая могла бы оказаться смертельной. Глубина колодца - около 4 метров. Происшествие случилось в воскресенье, 9 апреля, у дома № 16 по улице в Коммунистов. Вот что рассказал начальник спасательной службы Дмитрий Санакоев: «Позвонила хозяйка животного. Скорее всего, люк был сдвинут техникой при уборке зимой, маленькая собачка провалилась на глубину до четырех метров. Достали, передали хозяйке. С собакой все хорошо».