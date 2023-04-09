В Вологодской области росгвардейцы изъяли целый арсенал оружия

Фото: пресс-служба Росгвардии Вологодской области.

В Вологодской области сотрудники Росгвардии только за неделю изъяли 5 единиц оружия. Всего было проведено 74 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В итоге выявлено 12 административных правонарушений, изъято 5 единиц оружия, кроме того 6 единиц оружия граждане сдали добровольно, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают, что оружие является источником повышенной опасности. Владелец оружия лично несёт предусмотренную законом ответственность за нарушение этих требований, а также за утрату оружия.