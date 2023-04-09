В Череповце ищут 26 спасателей на летний сезон

В Череповце открыто 26 вакансий на летний сезон. Там нужны пляжные спасатели. Такое объявление разместила служба спасения. Сотрудники нужны на пляжный сезон, с 1 июня по 31 августа. Кандидат должен быть старше 18 лет, физически развит и должен уметь плавать. "Обучение мы проводим сами, будет медицинская и плавательная подготовка. Все кандидаты проходят медкомиссию, им присваивается квалификация „матрос-спасатель“, — комментирует директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

График работы сменный, с 10 до 20 часов. Оформление - официальное, обеспечат спецодеждой. Подробнее о работе расскажут по телефону 500—100, сообщает официальный сайт Череповца.