В Великоустюгском районе растет напряжение из-за подтоплений

Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великоустюгском районе столкнулись с подтоплениями: вода зашла на приусадебные участки и притопила дороги.

Глава округа Александр Кузьмин сообщил ВКонтакте, что размыло грунтовую дорогу вблизи поселка Коромыслово: «Отрезанными от города оказались 10 жителей. По перелитой водой дороге из поселка не выехать. На месте уже дежурит подвижной спасательный пост МРСК. Работу поста контролируют сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы. К ним можно обращаться с заявками на перевозку людей. Телефон – 8 (81738) 2-25-45».

Подтопленными остаются и такие населенные пункты, как Сывороткино, Рогозинино и Федоровская.

«В районе Сывороткино, Рогозинино и Федоровской уровень воды упал на 30 сантиметров. Вода понемногу отходит от приусадебных участков жителей. В полях у Нокшино – пока прибывает, но угрозы домам к этому часу нет», – сообщил воскресным утром глава округа.

Детей перевели на дистанционное обучение: "Речь о школьниках, которые проживают в Сулинской, Рогозинино, Маринино, Коромыслово, Дымково и ДРП. Напомню, эти населенные пункты частично отрезаны водой от города..." Они будут обучаться дистанционно до восстановления транспортной доступности.

В районе Нокшино намерены провести взрывные работы, чтобы ликвидировать затор. Из Санкт-Петербурга вылетел вертолет с бригадой взрывников.

Около восьми вечера в воскресенье прозвучали взрывы: "Взрывные работы с воздуха на Коневецких песках проведены. Работы только что выполнили сотрудники АСС по Вологодской области".