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НовостиОбщество9 апреля 2023 18:09

В Великоустюгском районе растет напряжение из-за подтоплений

На вертолете в зону подтопления прибыли взрывники из Петербурга
Иван Чухнин
Александр Кузьмин, ВКонтакте.

Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великоустюгском районе столкнулись с подтоплениями: вода зашла на приусадебные участки и притопила дороги.

Глава округа Александр Кузьмин сообщил ВКонтакте, что размыло грунтовую дорогу вблизи поселка Коромыслово: «Отрезанными от города оказались 10 жителей. По перелитой водой дороге из поселка не выехать. На месте уже дежурит подвижной спасательный пост МРСК. Работу поста контролируют сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы. К ним можно обращаться с заявками на перевозку людей. Телефон – 8 (81738) 2-25-45».

Подтопленными остаются и такие населенные пункты, как Сывороткино, Рогозинино и Федоровская.

«В районе Сывороткино, Рогозинино и Федоровской уровень воды упал на 30 сантиметров. Вода понемногу отходит от приусадебных участков жителей. В полях у Нокшино – пока прибывает, но угрозы домам к этому часу нет», – сообщил воскресным утром глава округа.

Детей перевели на дистанционное обучение: "Речь о школьниках, которые проживают в Сулинской, Рогозинино, Маринино, Коромыслово, Дымково и ДРП. Напомню, эти населенные пункты частично отрезаны водой от города..." Они будут обучаться дистанционно до восстановления транспортной доступности.

В районе Нокшино намерены провести взрывные работы, чтобы ликвидировать затор. Из Санкт-Петербурга вылетел вертолет с бригадой взрывников.

Около восьми вечера в воскресенье прозвучали взрывы: "Взрывные работы с воздуха на Коневецких песках проведены. Работы только что выполнили сотрудники АСС по Вологодской области".

Так выглядела воскресная набережная Великого Устюга. Александр Кузьмин, ВКонтакте.

Так выглядела воскресная набережная Великого Устюга. Александр Кузьмин, ВКонтакте.