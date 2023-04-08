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НовостиОбщество8 апреля 2023 7:08

В Вологде началось строительство фонтана перед ЦУМом

Область выделила на благоустройство 140 миллионов рублей
Иван Чухнин
Фото: пресс-служба администрации Вологды.

Фото: пресс-служба администрации Вологды.

В Вологде началось возведение светозвукового фонтана перед ЦУМом. Подрядчик –череповецкая компания «Ремстройсервис». Рабочие приступили к демонтажу брусчатого покрытия. Из областного бюджета при городском софинансировании на благоустройство направлено более 140 миллионов рублей.

Проект разработан Лабораторией городской среды. На объекте постоянно присутствуют археологи, которые будут сопровождать работы на всех этапах. Завершить благоустройство планируется в августе 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Вологды.