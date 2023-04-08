Под Великим Устюгом на реке прозвучали взрывы

Подтопит ли Великий Устюг этой весной? Все службы находятся в повышенной готовности. Накануне вечером была взорвана ледовая переправа. Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил ВКонтакте: "В связи с неспокойной гидрологической обстановкой на реках, возможными подвижками грядущей ночью только что была ликвидирована ледовая переправа через реку Северная Двина".

Сейчас лёд стоит по обе стороны автомобильного моста.

За ночь подъем уровня воды был незначительным. Однако к вечеру, а стоит солнечная погода, все может измениться.