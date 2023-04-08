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НовостиОбщество8 апреля 2023 6:36

В битве за Артемовск погиб вологжанин Дмитрий Евстюничев

Он родился и жил в Кирилловском районе
Иван Чухнин
ВКонтакте.

ВКонтакте.

В Кирилловский район пришла похоронка. В ходе проведения специальной военной операции погиб Дмитрий Евстюничев. Об этом сообщает администрация района ВКонтакте.

Дмитрий Алексеевич родился в марте 1987 года на кирилловской земле, в деревне Коротецкой. Он отправился в зону СВО добровольцем.

"Наш земляк погиб 19 февраля в боях за Артемовск, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Органы местного самоуправления Кирилловского района выражают искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича Евстюничева. Глубоко скорбим о его гибели», - пише администрация района.