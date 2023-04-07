В Кадуйском районе между домов плавают на лодках

Река Ворон вышла из берегов. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области в Кадуйском муниципальном округе из берегов вышла река Ворон. В результате повышения уровня воды произошло подтопление в садовом некоммерческом товариществе «Энергетик-2». Об этом сообщает Управление МЧС России по Вологодской области. На данный момент подтопленными оказались порядка 30 садовых участков. Медицинское и противопожарное обеспечение населению не требуется, так как на территории СНТ постоянно никто не проживает.

На место направлены 7 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники. Проводится обследование территории. Ситуация взята на контроль муниципальными органами.

Телефон Главного управления МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.