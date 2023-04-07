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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:07

Бывшего Российского Деда Мороза оштрафовали

Дмитрий Назаров находится во Франции
Иван Чухнин

Актера Дмитрия Назарова оштрафовали по делу о "дискредитации" армии. Ранее его уволили из МХТ им. Чехова за антивоенную позицию.

Дмитрий Назаров был первым Российским Дедом Морозом. Именно он был зимним волшебником в то время, когда начинался проект "Великий Устюг - Родина Деда Мороза". А также консультировал последователей: как создавать образ Деда Мороза.

Поводом для административного дела в отношении актера стал ролик с песней "Хотят ли русские войны?". На судебном заседании актер не присутствовал.

Тверской суд Москвы постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщалось, Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева выехали в Канны, где у них есть недвижимость. Уже во Франции Дмитрий Назаров заявлял, что не намерен финансово помогать украинской армии.