Строительство Флотского моста повлечет снос домов и ДК "Речник"

Строительство Флотского моста в Вологде отложено в долгий ящик: пока на 5 лет. При этом придется сносить 94 хозпостройки, пять частных домов и ДК «Речник».

Но пока власти намерены прорабатывать вопросы строительства моста из центра Вологды в Заречье. Как сообщает пресс-служба, такая информация прозвучала на встрече начальника департамента городского хозяйства Леонида Степанова в мобильной приемной городской администрации. Она прошла накануне в школе №12.

Из 10 вариантов размещения моста специалисты остановились на варианте его размещения в створе Флотского переулка: вдоль ЖК «Солнечный остров» и ЖК «Флагман», он будет соединен четырехполосной дорогой от улицы Герцена рядом с ЖК «Солнечный остров».

Проезжая часть пересечет Советский проспект и через Флотский переулок выйдет на левый берег реки Вологды в районе перекрестка улиц Машиностроительной и Судоремонтной.