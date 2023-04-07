Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за питомцами на улицах

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице. На сайте администрации города Вологды опубликован проект постановления, сообщает портал НьюсВо.

Документом установлены места для выгула собак на территории города, будет запрещен выгул собак на детских и спортивных площадках; на территории учреждений социальной сферы; на территории объектов здравоохранения, а также школ, детских садов, парков, скверов, в местах массового отдыха; на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов для совместного с животными посещения. Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение.

Кроме того, будет запрещен выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Правда, перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ.

Предлагается не допускать выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) и потенциально опасных собак детьми младше 14 лет в отсутствие законного представителя.

Также при выгуле собак необходимо будет исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. В проекте предусмотрено, что хозяева собак должны будут убирать продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

«За нарушение требований настоящего постановления владельцы домашних животных несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в проекте. Однако, какая ответственность ждет тех, кто нарушит постановление, не уточняется.

На данный момент проект постановления проходит экспертизу.