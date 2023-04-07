Вологжанин уклонялся от службы и его оштрафовали

21-летнего вологжанин не хотел служить в армии, его оштрафовали за уклонение от призыва. В мае 2020 года молодой человек отчислился из учебного заведения. В результате он утратил право отсрочки от призыва на службу в армию.

В октябре 2021 года он получил повестку в военкомат для прохождения призывной и медицинской комиссий. Однако не явился, причем без уважительных причин.

«В декабре 2022 года вологжанин освидетельствован военно-врачебной комиссией и ему установлены категория годности и показатель предназначения для прохождения военной службы „Б-3“», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Подсудимый признал вину и пояснил, что не хотел проходить военную службу по призыву. Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 000 рублей в доход государства.