На улицах Череповца замечен автомобиль "Шмель"

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По Череповцу снует «Шмель». Это верная примета скорого появления свежей разметки на дорогах, сообщает мэр города Вадим Германов.

Специалисты «Спецавтотранса» вывели спецавтомобиль на улицу. Череповчане отказались от услуг иногородних подрядчиков, которые приступали к работам только летом, а заканчивали ближе к осени. Все будет делаться своими силами.

"Разметочная машина «Шмель» заправлена краской и начала первый этап работ — точкование. Это предварительная разметка проезжей части. Она поможет затем нанести линии на правильном расстоянии и в нужном направлении", - пояснил мэр.

он сообщил, что продольная разметка появится в Череповце в ближайшие недели. Первые в очереди — центральные улицы. Важно до нанесения линий несколько раз вымыть и пропылесосить дорогу.