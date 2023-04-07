Рыбаки на каракате попали в полынью на Кубенском озере

Каракат с рыбаками едва не затонул на Кубенском озере. Трагедия для двух мужчин едва не случилась недалеко от деревни Коробово Вологодского округа.

Рыбаки презрели запрет выхода на лед и отправились на озеро на «каракате». В итоге лёд, каким бы толстым он не казался, не выдержал массы техники с людьми. Каракат застрял в полынье. Рыбаки сообщили о происшедшем спасателям. Однако до берега выбрались самостоятельно, хотя к ним на помощь уже спешили спасатели Усть-Кубинского округа.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Алексея Воробьева, только за март и апрель в области зафиксировано пять случаев провала техники под лед, погибло два человека.

Он обратил внимание, что не отстают от взрослых и дети: с пугающей частотой фиксируются случаи происшествий с детьми в разных районах области.