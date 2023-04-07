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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:19

В Череповце массово проверяют водителей на алкоголь

Выявлять нарушителей будут все выходные
Иван Чухнин

В Череповце начались массовые проверки водителей. В городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупредили в городском ГИБДД.

Усиленные проверки будут проходить с 7 по 9 апреля во всех районах города. Полицейские напоминают, что пьяное вождение чревато не только штрафом и лишением прав, но еще и риском возникновения ДТП. С начала года в городе зафиксировано 4 аварии с нетрезвыми автолюбителями, в которых 4 человека получили травмы.

Всего с начала года в Череповце выявлено более 200 пьяных за рулем. Нетрезвые водители отстраняются от управления автомобилями. Далее их ждет штраф и зачастую - лишение прав.