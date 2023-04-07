В Череповце предприниматель организовал 22 подставные фирмы-однодневки

В Череповце предпринимателя на незаконных действиях поймали сотрудники отдела экономической безопасности городского управления МВД. Они установили, что местный предприниматель организовал 22 подставные фирмы-однодневки. Об этом стало известно в ходе работы по выявлению фактов регистрации подобных фирм.

Он работал руководителем реально существующей и ведущей деятельность коммерческой организации, между тем он осуществлял регистрацию подставных фирм. Он оформлял их на своих знакомых, которым он платил денежное вознаграждение в размере от 2 до 15 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица с использованием своего служебного положения». Предпринимателю грозит от 2-х до 5-ти лет лишения свободы.