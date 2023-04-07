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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:56

В Грязовецком районе простились с участником СВО Александром Таратиным

Он погиб в боях
Иван Чухнин

В Вологодской области был похоронен участник СВО Александр Таратин. В ходе боев погиб житель Грязовецкого района Александр Константинович Таратин. Об этом сообщили в администрации Грязовецкого округа. Подробности гибели военнослужащего не сообщаются. Траурная церемония прощания прошла с участием родных и близких, а также представителей местных властей.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра! Скорбим вместе с вами. Память о бойце навсегда останется в наших сердцах!" - отметил замглавы округа по территориальному управлению Сергей Каргин.