В Грязовецком районе простились с участником СВО Александром Таратиным

В Вологодской области был похоронен участник СВО Александр Таратин. В ходе боев погиб житель Грязовецкого района Александр Константинович Таратин. Об этом сообщили в администрации Грязовецкого округа. Подробности гибели военнослужащего не сообщаются. Траурная церемония прощания прошла с участием родных и близких, а также представителей местных властей.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра! Скорбим вместе с вами. Память о бойце навсегда останется в наших сердцах!" - отметил замглавы округа по территориальному управлению Сергей Каргин.