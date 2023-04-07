В Вологодской области будут курсировать четыре мобильных отборочных пункта

На Вологодчине появятся мобильные пункты отбора жителей на военную службу. Вологодский губернатор объяснил необходимость таких пунктов желанием вологжан мобилизоваться.

В регионе будут созданы четыре мобильных пункта. Это будут автобусы, которые будут ездить по деревням и весям. График работы будет опубликован. Только до конца апреля планируется выезд в 35 населенных пунктов.

В каждом автобусе будет находиться представитель военкомата. Человек, желающий служить по контракту, сможет подать заявку прямо в автобусе.

«Наша задача – помочь им (вологжанам - прим.ред..), донести полную информацию об особенностях прохождения службы, а также региональных и федеральных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей», - пояснил глава региона.