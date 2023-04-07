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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:49

В Вологодской области будут курсировать четыре мобильных отборочных пункта

Это будут автобусы
Иван Чухнин

На Вологодчине появятся мобильные пункты отбора жителей на военную службу. Вологодский губернатор объяснил необходимость таких пунктов желанием вологжан мобилизоваться.

В регионе будут созданы четыре мобильных пункта. Это будут автобусы, которые будут ездить по деревням и весям. График работы будет опубликован. Только до конца апреля планируется выезд в 35 населенных пунктов.

В каждом автобусе будет находиться представитель военкомата. Человек, желающий служить по контракту, сможет подать заявку прямо в автобусе.

«Наша задача – помочь им (вологжанам - прим.ред..), донести полную информацию об особенностях прохождения службы, а также региональных и федеральных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей», - пояснил глава региона.