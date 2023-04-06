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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 19:15

Под Харовском 63-летний пассажир вручил сотруднику ДПС 20 тысяч рублей

И теперь взяткодателю грозит штраф и срок
Иван Чухнин
За взятку мужчине придется ответить.

За взятку мужчине придется ответить.

В Харовске мужчину будут судить за дачу взятки сотруднику ДПС. Завершено расследование уголовного дела.

63-летний житель Вологды обвиняется в даче взятки должностному лицу. «Поздним вечером 21 января 2023 года сотрудники ДПС при несении службы в Харовском районе остановили автомобиль для проверки. Его пассажир — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, пытался уклониться от административного разбирательства и передал сотруднику взятку в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.