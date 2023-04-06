В Череповце мэрия озаботилась безопасностью дроздов

Защитники птиц надеются, что "орлы" спасут дроздов. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце озаботились безопасностью дроздов. Они часто разбивались об Архангельский мост. Шумозащитные экраны моста в Череповце теперь украшены, по просьбе защитников птиц, наклейками.

Ранее об ограждение моста часто разбивались дрозды, так что неравнодушные горожане не раз обращали внимание на массовую гибель птиц.

«После установки прозрачной конструкции вдоль улицы Архангельской неравнодушные горожане начали нам скидывать фотографии, достойные стать иллюстрациями к роману Агаты Кристи. Мертвые дрозды, лежащие у шумозащитного экрана, казалось, унесли с собой тайну гибели», - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Птицы просто не видят прозрачное ограждение и на скорости врезаются в него. Наклейки в виде хищных птиц, орлов, должны спасти их жизни.