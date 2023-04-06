Главврач отказал сокольчанке в предоставлении карты умершей мамы

Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали. Женщина попросила медкарту умершей мамы, но ей отказали. Та отправилась в прокуратуру.

За неправомерный отказ в предоставлении информации суд привлёк главного врача БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» к административной ответственности.

«В декабре 2022 года дочь пациентки, проходившей стационарное лечение в БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“, обратилась с заявлением на имя главного врача, в котором просила предоставить медицинскую карту с историей болезни ее матери, умершей в ноябре 2022 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщине отказали, сославшись на соблюдение врачебной тайны. Прокуратура провела проверку, она показала, что отказ был неправомерным.

Главврачу назначено наказание - штраф 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.