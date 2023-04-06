В Шекснинской районной больнице появился новенький томограф за 30 миллионов рублей

Фото: Сергей Маров, ВКонтакте.

В Шексне начал работать томограф, на котором исследования можно сделать бесплатно, за счат средств ОМС. Его ждали 15 лет. На днях новый, 2022 года выпуска, компьютерный томограф был запущен.

Как рассказал глава Шекснинского района Сергей Маров, первая попытка, примерно полтора десятка лет назад, не увенчалась успехом: ЦРБ тогда был передан томограф б/у, реанимация которого к успеху не привела... На этот раз был приобретён современный аппарат фирмы 'Canon".

Помогали главврачу Евгению Юрьевичу Рузанову и его подчиненным люди бизнеса.

Очень серьёзную помощь в подготовке помещения для проведения томографии оказала предпринимательница Елена Морозова, а в последний момент, когда срочно потребовался мощный и дорогой кондиционер, его оплатило предприятие "Биотек" под руководством Ираклия Родоная. Именно эти два предприятия ускорили запуск примерно на полгода.

Плановое обследование пациентов началось. Всего в год можно провести 1200 обследований.