Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 11:35

В Шекснинской районной больнице появился новенький томограф за 30 миллионов рублей

Такой техникой может похвастаться редкая районная больница
Иван Чухнин
Фото: Сергей Маров, ВКонтакте.

Фото: Сергей Маров, ВКонтакте.

В Шексне начал работать томограф, на котором исследования можно сделать бесплатно, за счат средств ОМС. Его ждали 15 лет. На днях новый, 2022 года выпуска, компьютерный томограф был запущен.

Как рассказал глава Шекснинского района Сергей Маров, первая попытка, примерно полтора десятка лет назад, не увенчалась успехом: ЦРБ тогда был передан томограф б/у, реанимация которого к успеху не привела... На этот раз был приобретён современный аппарат фирмы 'Canon".

Помогали главврачу Евгению Юрьевичу Рузанову и его подчиненным люди бизнеса.

Очень серьёзную помощь в подготовке помещения для проведения томографии оказала предпринимательница Елена Морозова, а в последний момент, когда срочно потребовался мощный и дорогой кондиционер, его оплатило предприятие "Биотек" под руководством Ираклия Родоная. Именно эти два предприятия ускорили запуск примерно на полгода.

Плановое обследование пациентов началось. Всего в год можно провести 1200 обследований.