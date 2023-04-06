В Шекснинском районе вдоль дороги валялись дохлые овцы

Трупы овец были обнаружены в Шекснинском районе. Свалка мертвых животных обнаружена вдоль дороги у деревни Екимовское. Как сообщило Управление ветеринарии Вологодской области, тот, кто выбросил трупы, уже установлен.

Специалистам предстоит выяснить причины падежа овец, отобраны пробы.

Как сообщил глава Шекснинского муниципального района Сергей Маров ВКонтакте, «Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на территории района обнаружены биологические отходы (трупы овец). Для подтверждения информации выехали профильные службы, включая правоохранительные органы. В настоящий момент останки утилизированы, проводятся дополнительные действия, угрозы для жизни и здоровья граждан района не обнаружено».

«Отходы уничтожены путем сжигания. Биологической опасности для жителей Шекснинского района нет», — отрапортовал начальник Шекснинской ветстанции Николай Баранов.

Материалы о нарушении ветеринарного законодательства переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.