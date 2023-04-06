Многопрофильный лицей в Вологде оцеплен спецслужбами

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Все спецслужбы собрались у многопрофильного лицея в Вологде. На улицу выведены все находившиеся в нем преподаватели и учащиеся. Сообщается об эвакуации 250 человек.

Собственный источник портала Город Во сообщает: «Сегодня утром на электронную почту Вологодского многопрофильного лицея на улице Пролетарской пришло письмо о том, что здание заминировано. На место прибыли спецслужбы, 250 человек эвакуировали из лицея в одну из расположенных неподалёку церквей. Взрывное устройство не обнаружено».

Официальной информации пока нет.