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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:21

В Череповце женщина спасала арендованное жилище и едва не погибла

В ее комнате произошел пожар
Иван Чухнин

В ночь на 6 апреля в Череповце женщина чуть не погибла в арендованной квартире. В пятиэтажном доме № 3 на проспекте Победы возник пожар в трехкомнатной квартире.

На место выехали пожарные. Как выяснилось, женщина 1965 г.р. снимала эту комнату. На пожаре она получила ожоги и отравилась продуктами горения, так как пыталась самостоятельно потушить пожар, используя для борьбы с огнем подручные средства. Это ей удалось, хотя выгорели комната и общий холл. Пострадавшая была госпитализирована. Предварительная причина возгорания - проблемы с электрооборудованием.