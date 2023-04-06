Мальчик на самокате попал под иномарку на пешеходном переходе в Череповце

В Череповце иномарка сбила школьника на самокате. ДТП произошло 5 апреля на улице Красной.

Ребенок катался в начале первого часа дня у дома № 26а. Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, 36-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» по каким -то причинам не смогла избежать наезда и сбила школьника 2009 года рождения. Он ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. От удара он упал и получил различные травмы.

На место прибыли медики. Скорая помощь доставила его в областную детскую больницу № 2.