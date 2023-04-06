В Вологде 3 мая пройдет зачисление в детские сады

3 мая в Вологде пройдет комплектование групп в детских садах. Будут распределены места на 2023/24 учебный год. Всего планируется скомплектовать 161 группу по общеобразовательным программам и 66 — по адаптированным, то есть для детей с ограничениями по здоровью. Списки будут сформированы автоматически.

Подсистема «Электронный детский сад» ГИС «Образование» учитывает дату подачи заявления, желаемое время зачисления и предпочтения по дошкольным учреждениям, обозначенные родителями.

В Вологде обеспечат местами в дошкольных учреждениях всем малышам от одного года, чьи родители подали заявление.

Уже в прошлом году в детские сады были устроены все желающие.

3 мая, сразу после процедуры комплектования, списки детей, получивших места в детских садах, будут размещены на официальном сайте Администрации города Вологды. Родители, подававшие заявление через портал госуслуг, получат сообщение в личном кабинете. В случае, если фамилии ребенка нет в списке, необходимо обратиться в Управление образования Вологды по телефонам: 72-26-82, 72-10-36, 72-11-77. Будет подобрано место в одном из ближайших к месту проживания детских садов.

Родители, чьи малыши получат место по итогам комплектования 3 мая, должны принести все документы в дошкольное учреждение не позднее 1 июня. Напомним, медицинскую справку к пакету документов прикладывать не нужно. А уже с 15 июня начнется процедура дополнительного комплектования на места, оставшиеся вакантными.