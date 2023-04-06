Судебный пристав нашел ребенка в сугробе на череповецкой улице

В Череповце судебный пристав спас ребенка. Возле дома на улице Годовикова, 30, Роман Тёмный увидел лежащего в сугробе мальчика. Как выяснилось, ребенок потерял сознание.

Он не бросил мальчика, пока не передал его маме. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

«Мальчику на вид около девяти лет. Я сначала подумал, что он просто упал. Потом понял, что не шевелится. Вызвал скорую, — рассказывает судебный пристав Череповецкого межрайонного отделения Роман Тёмный. — Вместе с другой прохожей стали приводить его в чувство. Ребенок встал, но ничего не понимал, его шатало, не мог говорить. Мы взяли у него телефон, позвонили родителям. Дожидаться скорую мальчик не захотел, вырвался и стал уходить от нас. Я понял, что в таком состоянии его отпускать опасно. Пошел следом, проводил до дома и передал маме. Оказалось, у мальчика случаются такие приступы. Но днем такого никогда не было».