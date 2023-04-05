Жители Сокола возмущены тем вонючим, что течет из кранов

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Жители Сокола жалуются на «трупный» запах водопроводной воды во всем городе. Они пишут в пабликах, о том, что невозможно умываться, чистить зубы, стирать. Многие утверждают, что вода имеет «трупный» запах. Кто-то считает, что так пахнут фекалии.

Кто-то утверждает, что пахнет формалином.

Одна из жительниц Сокола сказала, что ее ребенок получил отравление и уверена, что это случилось после того, как попил кипяченую воду из-под крана.

В январе 2022 года в Соколе была запущена система очистных сооружений водозабора после масштабной модернизации. Тогда власти сообщали, что качество питьевой воды теперь соответствует всем санитарным требованиям.

Сокольчане саркастично шутят: вода воняет китайской резиной, потому что поставили китайские трубы. Вода воняет, потому что водоснабжение закольцевали с канализацией. Что кто-то просто перепутал емкости хлора и фенола.

Ответ дал губернатор Олег Кувшинников, которому написали возмущенные горожане.

Скрин ответа мы приводим. А комментарии сокольчан не замедлили появиться. Они изумлены турбулентностью своей огромной реки: поворачивать вспять несколько в раз в день такую массу воды не под силу и Деду Морозу.

Между тем вечером сокольчане пишут: "Вода не улучшается ,хоть бы подвозили воду в садики и школу ,как делали раньше ,дети жаловались ,что чай невозможно пить с запахом ,в садиках тоже надо думать о детях а их здоровья ,даже мыться не возможно вонь..."

Они уверены, что ситуация замалчивается и предлагают писать в Роспотребнадзор. Текст распространяется в интернете: "Прошу принять "срочные меры по устранению экологической катастрофы в городе Соколе Вологодской области. Дело в том, что сегодня, 5 апреля 2023 года, с утра, вода из водопроводного крана, как горячего, так и холодного, поступает в квартиры с резким запахом. Власти города никаких официальных разъяснений по данному поводу не давали. Ситуация замалчивается. Опасения вызывает то, что и дети в дошкольных учреждениях пьют эту воду. Всё это грозит тяжелыми последствиями для здоровья сокольчан.."

И еще: замеры не дают ответов на вопросы, пишет Евгений Мамонов: "Стандартный ответ наших властей , может и так , но когда многие из нас говорят , что в Соколе периодически дышать сложно , замеры роспотребнадзора ни разу не подтвердили( может не знаком с такими выводами), что в воздухе есть какие то отклонения от нормы . Нам сложно дышать , а у них все хорошо, а почему и здесь может быть не так?"