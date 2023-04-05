Вологжанка оскорбила жительницу Архангельской области в магазине и поплатилась

Жительница Бабушкинского района обругала приезжую в магазине. Но не на ту напала: попала под суд, где ее оштрафовали.

Жительницу деревни Пожарище привлекли к административной ответственности за оскорбление. Потерпевшая, а это жительница Архангельска, заявила в прокуратуру, что женщина оскорбила её в магазине в январе 2023 года. Это унизило её честь и достоинство.

Суд проникся - встал на сторону заявительницы и назначил её супостатке штраф в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.