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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:29

Вологжанка оскорбила жительницу Архангельской области в магазине и поплатилась

Та нажаловалась на замку в прокуратуру
Иван Чухнин

Жительница Бабушкинского района обругала приезжую в магазине. Но не на ту напала: попала под суд, где ее оштрафовали.

Жительницу деревни Пожарище привлекли к административной ответственности за оскорбление. Потерпевшая, а это жительница Архангельска, заявила в прокуратуру, что женщина оскорбила её в магазине в январе 2023 года. Это унизило её честь и достоинство.

Суд проникся - встал на сторону заявительницы и назначил её супостатке штраф в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.