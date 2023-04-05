В Соколе задержана главный архитектор и ее знакомая

В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства местной администрации по подозрению во взяточничестве , сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Прошли обыски дома и на ее рабочем месте. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района.

Ее подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), и в отношении ее знакомой, подозреваемой в даче взятки должностному лицу лично, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как сообщают телеграм-канал, легкой рукой чиновница меняла предназначение земельных участков с сельскохозяйственного на ИЖС.