Под Вологдой произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Лада Гранта"

фото: УМВД Вологодской области.

Две "Лады Гранты" разбились на трассе в Вологодской области. ЧП случилась 5 апреля утром на 33-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск около 10:40.

По сообщению пресс-служба УМВД области, 64-летний водитель Лады двигался в сторону Кириллова. он не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, там двигалась другая Гранта. Произошло лобовое столкновение. Второй Грантой управлял 41-летний мужчина. Он не пострадал, а вот его 40-летняя пассажирка, как и 64-летний водитель были доставлены в травмоцентр областной больницы, в Вологду.

Автомобили получили кузовные повреждения.