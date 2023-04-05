Комитет по охране объектов культурного наследия борется с автоматом по продаже воды в Кириллове

В Кириллове по решению суда уберут автомат с водой. Он стоит возле объекта культурного наследия - дома Свешникова.

Нарушение выявил региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Дело об автомате с водой рассмотрел районный суд. В декабре 2020 года здание XIX века на улице Гостинодворской было передано ООО «Стройкомплект» во временное владение и пользование.

Фирма решила установить рядом со зданием автомат по продаже воды и обратилась для этого в комитет по охране объектов культурного наследия. Впрочем, как выяснилось, не дожидаясь разрешения, он был установлен.

«Комитет в установке устройства по продаже питьевой воды отказал, поскольку это ведет к изменению облика здания, что недопустимо. Проект по размещению вывесок было предложено доработать. Но новый проект с учетом рекомендаций общество так и не представило. При осмотре здания в августе 2022 года Комитет выявил незаконное размещение на его фасаде информационных и металлических конструкций, а также установки рядом с домом аппарата для набора и продажи воды», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ведомство потребовало фирму убрать автомат, но ООО «Стройкомплект» никак не отреагировало и комитет обратился в суд, который обязал ответчика убрать автомат и информационные конструкции. Общество пыталось оспорить решение, но его оставили без изменений.