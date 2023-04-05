В сокольской больнице поймали взяткодателя

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде перед судом предстанет мужчина - его обвиняют в даче взятки. Инцидент произошел в Соколе - мужчина был заинтересован в заключении контракта с местной больницей. Поэтому он решил дать взятку. Об этом сообщает СУ СК Российской Федерации по Вологодской области.

Завершено расследование уголовного дела. 39-летний мужчин обвиняется в даче взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, днем 23 ноября 2022 года работник отдела продаж индивидуального предпринимателя, занимающегося на территории региона оптовой торговлей медицинскими изделиями, за содействие в заключении контрактов с сокольской больницей передал ответственному должностному лицу данного лечебного учреждения деньги в сумме 117 тысяч рублей.

Как выяснилось, главврач сокольской больницы сообщил о коммерческом предложении силовикам и передача денег шла под их контролем.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Вологодской области. В ходе расследования на имущество фигуранта (земельный участок и автомобиль) наложен арест на сумму, превысившую 2 550 000 рублей.