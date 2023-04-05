Прокуратура нашла крыс в подвале жилого дома в Череповце

В Череповце управляющую компанию привлекли в ответственности за крыс в подвале. На крыс пристально взглянули городская прокуратура и Роспотребнадзор. Информация о крысах в жилом доме появилась в марте этого года в социальной сети ВКонтакте в сообществе „Доска позора г. Череповец“. Речь шла о многоквартирный дом по ул. Юбилейная в городе Череповце.

Информацию проверяли сотрудники прокуратуры города совместно со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

В результате в деятельности управляющей компании выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает прокуратура Череповца, нарушения "выраженные в негерметичном и проницаемом для грызунов состоянии отверстий в подвальном помещении многоквартирного дома, предназначенные для прохождения инженерных коммуникаций и проводок".

В итоге 29 марта директору управляющей организации заместителем прокурора города внесено представление. Также прокуратурой города в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора направлены материалы проверки для привлечения директора управляющей компании к административной ответственности по ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья касается нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.Административная ответственность по этой статье влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.