Череповчанка на переходе попала под иномарку

Фото: ОГИБДД г.Череповец

Череповчанка шла на красный свет через дорогу и ее сбила иномарка. ДТП произошло во вторник, 4 апреля, в 20:46 у дома № 135 на проспекте Победы в Череповце, сообщил городской отдел Госавтоинспекции.

47-летний водитель управлял автомобилем «Datsun on-DO». На регулируемом перекрестке улицы Архангельской и проспекта Победы он сбил женщину 1985 года рождения. Гражданка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Она получила травмы и была доставлена в областную больницу № 2.