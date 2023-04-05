22 года проведут в колонии строгого режима два вологжанина из-за сапога с наркотиками

За сапог с наркотиками мужчины надолго отправились в колонию строгого режима. Они попались летом 2022 года почти с килограммом мефедрона.

Об этом рассказали в УФСБ по Вологодской области.

Мужчины 1984 и 1991 годов рождения были задержаны с поличным: они перевозили 240 граммов мефедрона в резиновом сапоге, который был брошен в багажник автомобиля. Позже в тайнике было найдено еще 743 грамма синтетики. То есть всего было обнаружено 983 грамма вещества, которое они заказали через интернет и намеревались сбывать мелкими партиями в Вологде.

В итоге суд вынес решение: за покушение на сбыт наркотиков 39-летний проведет в колонии ближайшие 13 лет, его 32-летний напарник - 9 лет. Оба отправились в колонию строгого режима.