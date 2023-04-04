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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:31

В Череповце начались военные сборы для десятиклассников

В них участвует 300 человек
Иван Чухнин

В Череповце для 300 десятиклассников начались пятидневные военные сборы. Юношей учат собирать автомат, надевать противогаз, они пройдут строевую подготовку, учатся оказывать медицинскую помощь, для них проведут стрельбы. В программе - посещение воинской части.

Школьники смогут оценить - подходит ли им военные специальности и даже получить преференции при поступлении в военные вузы.

Военные сборы входят в школьный курс ОБЖ. Они организованы в школах № 5, 30 и 23.

Первый этап военных сборов прошел в марте, сообщает официальный сайт Череповца.