В Вологодской области достигнута стопроцентная доступность детских садов

В Вологодской области время ожидания очереди в детский сад сократилось более чем в два раза: с 37 до 14 дней. С этого года детей на свободные места в детские сады стали зачислять еще быстрее. Раньше места дошкольникам предоставлялись раз в год. Вологодчина неплохо выглядит по стране, занимает шестое место, по обеспечению мест для дошкольников.

Чиновники заявили о стопроцентной доступности дошкольных учреждений. За 10 лет создано более 8000 мест в садиках: к этому привели строительство новых садов, реконструкция и капитальные ремонты существующих.

«За 10 лет в области введено беспрецедентное количество детских садов — 38. Они рассчитаны почти на 8000 мест всех возрастных групп. За 4 года (2019–2022 годы) для детей в возрасте до 3 лет построено 13 зданий детских садов на 4091 место, создано 551 место в 3 частных детских садах, перепрофилировано 1391 место в существующих детских садах», — отчиталась начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.