Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 14:22

Экс-главный тренер ХК"Северсталь" не остался без работы

Он подпишет соглашение с зарплатой в 35 миллионов рублей
Иван Чухнин

Экс-главный тренер ХК «Северсталь» не остался без работы. Он подпишет контракт на 35 млн рублей за сезон. Андрей Разин нашел работу у других металлургов. Тренер, завершивший работу в череповецком хоккейном клубе после проигрыша в плей-офф Кубка Гагарина, трудоустроится в магнитогорском «Металлурге». По сообщениям СМИ, зарплата Разина в «Металлурге» составит 35 млн рублей за сезон.

Вместе с Андреем Разиным в «Металлург» отправятся Евгений Михалкевич, работавший тренером молодежного клуба «Алмаз» и Юрий Трубачев – также воспитанник череповецкого хоккея. Об этом сообщает издание «Спорт экспресс». Контракт с магнитогорцами будет подписан на год, но по системе «1+1». То есть в случае победы в первом раунде плей-офф происходит продление контракта еще на год.