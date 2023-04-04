Экс-главный тренер ХК «Северсталь» не остался без работы. Он подпишет контракт на 35 млн рублей за сезон. Андрей Разин нашел работу у других металлургов. Тренер, завершивший работу в череповецком хоккейном клубе после проигрыша в плей-офф Кубка Гагарина, трудоустроится в магнитогорском «Металлурге». По сообщениям СМИ, зарплата Разина в «Металлурге» составит 35 млн рублей за сезон.

Вместе с Андреем Разиным в «Металлург» отправятся Евгений Михалкевич, работавший тренером молодежного клуба «Алмаз» и Юрий Трубачев – также воспитанник череповецкого хоккея. Об этом сообщает издание «Спорт экспресс». Контракт с магнитогорцами будет подписан на год, но по системе «1+1». То есть в случае победы в первом раунде плей-офф происходит продление контракта еще на год.