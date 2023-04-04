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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:37

Вологодский ветераны войны получат 10 тысяч рублей к Дню Победы

Их осталось менее ста человек
Иван Чухнин

Денежную выплату в Дню Победы доставят вологодским ветеранам в апреле одновременно с пенсией.

Ежегодная выплата составит 10 тысяч рублей. Напомним, по указу Президента РФ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляются выплаты ко Дню Победы. В этом году ее получат 94 вологжанина.

«Выплата касается тех, кто принимал непосредственное участие в военных действиях 1941-1945 годов. Среди них – 79 участников Великой Отечественной войны и 15 инвалидов», – сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда России по Вологодской области.