Вологодские следователи заинтересовались ЧП с тремя мальчиками, упавшими в реку

Вологодские следователи в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружили публикацию о падении 2 апреля 2023 года детей с разрушенного моста в реку Шограш. Одного из мальчиков течением затянуло в водоотводную трубу. Двое выбрались из воды самостоятельно, третьего спасли прохожие. По мнению автора публикации, доступ детей к опасному месту стал возможен ввиду бездействия местных чиновников.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области инициирована проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении трех детей, упавших в воду: 10, 11, 11 лет. По предварительным данным, вред их здоровью не причинен. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сооружений внешнего благоустройства и коммунальной инфраструктуры.